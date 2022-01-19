У краєзнавчому музеї презентували збірку наукових матеріалів про Миколаївщину

19 січня у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація збірки наукових матеріалів "Історія. Етнографія. Культура". Збірку підготували на основі матеріалів конференції, яка відбулась 21-22 жовтня 2021 року.

Видання містить 74 доповіді, які стосуються Миколаївської області, а саме: городища Дикий Сад, проблем Другого Зимового походу, залишків пізньоантичних поселень на теренах Миколаївщині тощо. Також низка праць присвячена методикам музейної роботи, історіям музейної справи та біографіям історичних постатей, пов’язаних з Миколаївщиною.

За словами заступника директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерія Чернявського, у збірці представлені роботи учених, краєзнавців, істориків-аматорів з Києва, Одеси, Херсона, Кривого Рогу, Умані, Баштанки та Республіки Молдова. Наймолодшою дослідницею, матеріал якої опублікований у збірці, є Олена Остапенко ― учениця 10-го класу Юридичного ліцею.

"За 27 років склався цілий колектив навколо цієї події. Систематично публікуються видатні вчені, такі як Олександр Тригуб, Юрій Котляр, Кирило Горбенко, Олександр Смирнов. Ми сподіваємось, що і надалі ця практика буде зберігатися, і ми що два роки будемо радувати краєзнавців, громаду учених новими виданнями", ― розповів Валерій Чернявський.

Зі слів начальниці управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації Олени Буберенко, яка є головою редакційної ради цієї збірки, видання є важливим для поповнення фондів бібліотек та музеїв, адже в ньому представлені роботи не тільки професіональних краєзнавців, а й аматорів.

Збірку видали за гроші музею у кількості 50 примірників. Електронна версія буде доступна у вільному доступі.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.