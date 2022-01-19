Боксери з Одеси посіли призові місця на регіональному чемпіонаті

Троє представників одеської спортивної школи №8 посіли призові місця на регіональному чемпіонаті з боксу. Змагання тривали з 12 по 15 січня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Перше місце виборов Януш Муратов 2003 року народження у категорії "до 71 кг". Третє місце поділили Олексій Маличев (2001 р.н. у категорії "до 63 кг") та Олександр Лисий (2005 р.н. у категорії "до 63 кг").

Загалом у змаганнях взяли участь 40 спортсменів.

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