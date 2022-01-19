19 січня в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні помер директор департаменту соціальної політики облдержадміністрації Володимир Корженьовський. Про це Суспільному розповів голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Назарій Іванів.

З його слів, Володимир Корженьовський помер о 17:50 в реанімаційному відділенні медзакладу.

"Вчора (18 січня — ред.) його терміново госпіталізували в реанімацію. Він помер від важкої раптової хвороби, яка була несумісна з життям", — розповів Назарій Іванів.

Що відомо

Володимир Корженьовський двічі очолював Тлумацьку міську раду. У 2020 році від політичної партії ВО "Платформа громад" балотувався в Івано-Франківську обласну раду.

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