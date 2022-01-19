У Миколаєві стартувала акція "День музейного селфі"

У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї 19 січня розпочалась акція "День музейного селфі". Умови участі: зробити фото на фоні музейних експонатів та опублікувати їх із спеціальним хештегом у соцмережах.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла молодша наукова співробітниця Наталя Софієнко.

Миколаївський обласний краєзнавчий музей всьоме долучається до акції "День музейного селфі". Відвідувачі можуть зробити селфі з будь-яким експонатом.

"У світі акція відбувається в третю середу січня. У 2022 році це 19 січня. Багато відвідувачів не можуть у будній день відвідати музей, тому ми цю подію вирішили зробити з 19 січня по 23 січня. Необхідно зробити фото з улюбленими експонатом, селфі або просто фото цього експонату, якщо хтось не хоче фотографуватися особисто. Потім виставити світлину у своїх соціальних мережах, відмітивши #Museumselfieday, #МОКМ і наші сторінки", — розповіла Наталя Софієнко.

На фоні експозиції "Dream City" зробила селфі 18-річна Софія Сиванич. Дівчина говорить, що участь в акції "День музейного селфі" бере вперше.

"Я дізналася з соціальних мереж. Саме цей музей виставив рекламу про те, що буде день селфі, тому я вирішила взяти участь, адже це популяризація мистецтва на Миколаївщині. Найцікавіше — це були експозиції стародавнього світу, а саме Ольвії, це Трипільська культура. Так само була цікава експозиція про місто", — розповіла Софія Сиванич.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Софія Сиванич фотографує експонати.

Марія Крамаренко теж взяла участь в акції. Жінка зробила фото на фоні лева.

"У музеї всі улюблені експонати, правда, найбільше, мабуть, це експонати, пов’язані з етнографією, з дореволюційним Миколаєвом, а також з археологією. Ну, а там, як же без нашої природи", — розповіла Марія Крамаренко.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Марія Крамаренко на фоні лева

За словами Наталі Софієнко, 25-го січня будуть визначені світлини, які набрали найбільшу кількість вподобань у соцмережах. Трійку переможців нагородять безкоштовним сертифікатом на відвідування нової виставки музею.

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