Перевищений епідпоріг з ГРВІ на Красноградщині: що кажуть у громаді

На другому тижні року епідеміологи зареєстрували у Красноградському районі найвищий показник захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в регіоні — 449,83 на 100 тис. населення. Водночас у громаді — найменший рівень виявлення COVID-19.

6-13 січня захворюваність на ГРВІ включно з COVID-19 у Харківській області зросла на 67,2%, повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб:

захворіли 7523 людини, з них 2209 (29,4%) — діти віком до 17 років.

показник захворюваності — 287,34 на 100 тис. населення (нижче показника епідемічного порогу на 30,8%); інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню;

госпіталізовані 717 людей, це 9,5% від загальної кількості хворих, серед госпіталізованих — 142 дитини (19,8%).

"Перевищення порогового рівня зареєстровано у Красноградському районі, де зареєстровано і найвищий показник захворюваності (449,83 на 100 тис. населення). Найнижчий показник захворюваності зареєстровано у м. Харкові (230,36 на 100 тис. населення)", — інформує центр контролю та профілактики.

Грип, COVID-19, щеплення на Красноградщині — інформація РДА

Нинішня статистика відповідає показникам минулого року, розповіла в ефірі Суспільного перша заступниця голови Красноградської райдержадміністрації Наталія Осадча. Вона закликає жителів громади активніше щеплюватися як від грипу, так і від COVID-19.

"Роз'яснювальна робота... Я завжди вакцинуюся від грипу, свою маму завжди вакциную також. Це реально допомагає. Потрібно проводити цю роботу, ми працюємо зараз з цим. Я думаю, що це залежить від самосвідомості людей", — сказала Осадча.

Невисокий рівень виявлення COVID-19 в регіоні перша заступниця голови РДА пов'язує з вакцинацією від коронавірусу. Тестів для виявлення коронавірусу, за словами Осадчої, у районі достатньо.

"У нас 67,5% від населення, яке підлягає вакцинації, вже вакциновано (двома дозами — ред.). Хоча, звісно, це не показник. 80% треба досягти", — сказала Осадча.

Майже усі медики громади вакцинувалися, говорить посадовиця.

"Зі щепленням медиків у нас все добре, можна сказати, 100%. Якщо у нас по вторинці 98,2% щеплені, то це тому, що там є чотири особи, у яких є протипоказання. По первинній ланці 99,7% — там лише одна особа має протипоказання", — зазначила Осадча.

Бустерну дозу в районі отримали 350 людей.

Щеплення від COVID-19 на Харківщині

За інформацією Департаменту охорони здоров'я на 19 січня, дві дози вакцини від COVID-19 у Харківській області отримали 82% медпрацівників. Всього в регіоні щепилися 1 104 348 людей (52% від населення області), з них — 1 004 030 (47%) двома дозами. Бустерну дозу на Харківщині отримали 7126 людей.

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