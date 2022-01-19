На Херсонщині затримали співробітника магістрального каналу за хабар

На Херсонщині затримали співробітника Каховського магістрального каналу, який вимагав 40 тисяч гривень хабаря за безперешкодний вилов риби на території водного басейну каналу.
Про це йдеться на сторінці прокуратури Херсонської області у Facebook.
Чоловіка затримали під час отримання частини неправомірної вигоди – 20 тис грн.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
Досудове розслідування ведеться слідчими Нацполіції в Херсонській області.
Читайте також:
- На Херсонщині судитимуть трьох людей за розтрату грошей місцевої ТЕЦ
- На Херсонщині жінку звинувачують у розорюванні кургану - справу передали до суду
Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber