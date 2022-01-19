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На Херсонщині затримали співробітника магістрального каналу за хабар
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На Херсонщині затримали співробітника магістрального каналу за хабар

Світлана Піцан
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На Херсонщині затримали співробітника магістрального каналу за хабар Фото: прокуратура Херсонської області

На Херсонщині затримали співробітника Каховського магістрального каналу, який вимагав 40 тисяч гривень хабаря за безперешкодний вилов риби на території водного басейну каналу.

Про це йдеться на сторінці прокуратури Херсонської області у Facebook.

Чоловіка затримали під час отримання частини неправомірної вигоди – 20 тис грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування ведеться слідчими Нацполіції в Херсонській області.

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