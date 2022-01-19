Департамент архітектури та містобудування Запорізької міськради затвердив умови та обмеження для побудови льодової арени.

Про це йдеться у документі, що опублікований на сайті Департаменту архітектури та містобудування.

Згідно з документом, оздоровчий центр з льодовою ареною побудують на вулиці Космічній, біля житлового будинку 104 а. Розмір ділянки, яку виділяють на льодову арену — 1,03 гектара, але будівля може займати лише 40% цієї площі.

Фото: Суспільне Запоріжжя Місце будівництва льодової арени

У документі також зазначається, що при будівництві мають врахувати дотримання правил з інклюзивності та доступності.

Як раніше повідомляло Суспільне, у Запоріжжі на 2022 рік запланували звести льодову арену на 750 глядацьких місць. Реалізовувати проєкт планують в рамках національної програми розвитку хокею. Використовуватимуть для розвитку таких напрямків спорту, як хокей та фігурне катання, а також як місце дозвілля містян.

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