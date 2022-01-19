«Це як традиція»: як у Полтаві відзначили Водохреще

У Полтаві відзначили свято Водохреща. Цьогоріч зануритися до ополонки у місті можна було лише на першому пляжі. Про це Суспільному розповів рятівник міської рятувально-водолазної служби Іван Станов. Місце для цього почали готували від початку тижня.

Роман Артеменко вдруге у житті пірнає у воду на Водохреще. Так відзначити це свято до Полтави приїхав із Кобеляцької громади.

Суспільне Полтава Водохреще у Полтаві відбулось на першому міському пляжі

"Це для мене екстрим, я люблю екстрим. Мені просто це подобається", - говорить Роман Артеменко.

34-річна полтавка Олександра Добринь у холодну воду на Водохреще занурюється понад 20 років поспіль.

"Це як традиція у нас із товаришами. Коли виходиш, то вже не холодно, заходити холодно. І, звичайно, пірнати краще, коли мінусова температура. Чим нижче градус, тим легше воно переноситься. Коли плюс, я пам’ятаю, роки два тому або три тому було плюс, то тоді було холодніше пірнати, виходити", - каже полтавка Олександра Добринь.

Суспільне Полтава Поруч з ополонкой чергували рятувальники

"Я сьогодні уперше вирішив зануритися, так би мовити. Усім рекомендую, дуже бадьорить. І грітися можна глінтвейном, щоб не холодно було, і не захворіти", - каже полтавець Руслан Лисенко.

Пірнати у воду люди почали від опівночі, каже рятівник міської рятувально-водолазної служби.

"Десь хвилин десять на першу (годину – ред.) почали люди з’їжджатися. Машин не дуже багато було, десь три, чотири, п’ять, а потім пішло, пішло, пішло. Зараз більше людей, більше машин", - каже рятівник міської рятувально-водолазної служби Іван Станов.

На місці від учорашнього вечора чергують п’ятеро водолазів. А від ранку ще й поліцейські та рятувальники.

Суспільне Полтава Загалом на пляж прийшло дві сотні людей

"У нас із собою є рятувальне спорядження, рятувальні круги, рятувальні жилети, рятувальна мотузка-соломина і, звичайно, у нас є медична укладка у разі поранень. Все може бути. Відразу, щоб не чекати швидку допомогу, ми можемо надати домедичну допомогу. На цей момент товщина криги 15-18 сантиметрів. Цієї товщини криги достатньо, щоб відчувати себе у безпеці", - каже заступник начальника третьої пожежно-рятувальної частини Полтави Артем Чиж.

Обряд занурення у воду – сучасний, говорить архієпископ Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.

"Він (обряд занурення у воду – ред.) не пов’язаний з омиванням гріхів, тому що гріхи прощаються тільки тоді, коли людина кається, у таїнстві покаяння. Але зрозуміло, що хто як ставиться до цього обряду занурення теж. Тобто, якщо хтось із вірою, що він занурюється в освячену воду, яка несе у собі Божу благодать, то, зрозуміло, що вона теж (ми ж у молитві про це говоримо), щоб вона була на користь, на зцілення, на благословення людям", - говорить архієпископ Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.

Суспільне Полтава Також на пляжі чергували медики та поліцейські

Купатися у крижаній воді без попереднього загартовування небезпечно для здоров’я, каже лікарка Олена Гончарова.

"Дуже підвищується температура тіла, виникає серцебиття, спазмуються судини всього організму, збільшується циркуляція крові в організмі. Тому люди із хронічними серцево-судинними захворюваннями, дівчата, у яких є захворювання сечовидільної системи, повинні підготуватися до цієї процедури. За декілька днів до цього чи тижнів почати обливатися холодною водою або приймати контрастний душ", - каже терапевтка Олена Гончарова.

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