19 січня Коростенська окружна прокуратура повідомила про підозру директору приватного підприємства, котрий взяв мільйон за будівництво шкільної спортзали, яку не збудував. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, директору приватного товариства надіслали повідомлення про підозру у службовій підробці офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, та в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

"Згідно даних слідства, у грудні 2019 року Лугинська селищна рада уклала договір з приватним товариством, котре зобов’язалося збудувати спортзалу для місцевої школи. Громада перерахувала на рахунок підприємця понад один мільйон 100 тисяч гривень для будівництва спортзали. Але підприємець навіть не починав роботи. Він вніс до офіційних документів неправдиві відомості, підробив акт про виконання робіт і прозвітував, що всі будівельні роботи виконані. Судові експертизи встановили, що директор товариства заволодів коштами, не виконавши жодних зобов’язань", – каже Тетяна Гоша.

Фото: Прокуратура Житомирської області Місце, де мала бути збудована шкільна спортзала

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та арешту його майна.

У разі доведення вини директору приватного підприємства загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Також йому можуть заборонити займати певні посади чи виконувати певні види діяльності на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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