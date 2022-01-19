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Одещина увійшла у трійку областей за кількістю встановлених рекордів України за 2021 рік
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Одещина увійшла у трійку областей за кількістю встановлених рекордів України за 2021 рік

Ксенія Процепова
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Одещина увійшла у трійку областей за кількістю встановлених рекордів України за 2021 рік boratyn.silrada

За 2021 рік на Одещині встановили 29 рекордів України. Їх зафіксували представники Національного реєстру рекордів, повідомила його керівниця Лана Вєтрова. За її даними, Одеський регіон "посів" третє місце у списку найчисленніших областей, де встановили рекорди..

Зокрема, рекорди встановлювали не лише в Одесі, а й у Доброславі, Нерубайському, Чорноморську та Любашівці.

Рекорд України з найбільшого різдвяного штолену

19 грудня 2021 року в Одесі встановили рекорд України з найбільшого різдвяного кексу. Рекорд у категорії "Кондитерські вироби. Розміри" зафіксували на ярмарку у Кафедральному соборі Св. Павла. Різдвяний кекс складався з 70 частин і важив 92 кг.На його виготовлення витратили 50 кг борошна, 20 кг горіхів, 30 кг сухофруктів, 6л рому, 15 кг вершкового масла та 15 кг сиру.

У 2021 році на Одещині встановили 29 рекордів УкраїниСуспільне Одеса

Найбільший різдвяний штолен

У 2021 році на Одещині встановили 29 рекордів УкраїниСуспільне Одеса

Найбільший різдвяний штолен

Рекорд України з триметрової ялинки з монет

21 грудня 2021 року триметрову ялинку із монет номіналом 5 копійок, яку встановили в Доброславі, що на Одещині, внесли до книги рекордів України. Автор роботи – Кирило Максименко. За даними керівниці Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, для виготовлення ялинки знадобилося 9 800 монет номіналом в 5 копійок і одна – у 2 копійки.

У 2021 році на Одещині встановили 29 рекордів УкраїниЛюдмила Прокопечко

Триметрова ялинка з монет

Рекорд України з найбільшої колекції картин з природних матеріалів

8 грудня 2021 року художниці з Одещини Світлана Нані зі своєю донькою Софією встановили рекорд України у категорії "Найбільша кількість картин з природного матеріалу на авторській виставці". Рекорд зареєстрували в Одеському історико-краєзнавчому музеї. Його зафіксував експерт Національного Реєстру рекордів України Віталій Зорін.

У 2021 році на Одещині встановили 29 рекордів УкраїниСуспільне Одеса

Рекорд України з найбільшої колекції картин з природних матеріалів

У 2021 році на Одещині встановили 29 рекордів УкраїниСуспільне Одеса

Рекорд України

Рекорд України з найбільшого рукописного цитатника

6 серпня 2021 року в Одесі встановили рекорд України з найбільшого рукописного цитатника. У ньому 384 сторінки та 811 уривків з улюблених творів учасників заходу, а цитати збирали протягом 25 днів на різних локаціях.

У 2021 році на Одещині встановили 29 рекордів УкраїниСуспільне Одеса

Рекорд України з найбільшого рукописного цитатника

Більше про встановлені рекорди читайте на офіційному сайті Книги рекордів України.

Нагадаємо, що всього упродовж 2021 року Національний Реєстр Рекордів зареєстрував 584 національних, міжнародних, світових та обласних рекордів.

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