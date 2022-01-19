Мама не відчинила двері: черкащанка знайшла дитину, яка заблудилася

В Умані дитина не могла потрапити додому, бо мама не відчинила двері. Дівчинку поліцейські відвезли до спеціалізованого закладу, розповіла Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, ввечері 18 січня до поліції звернулася місцева жителька.

"Вона розказала, що близько сьомої години побачила в центрі міста дівчинку, яка блукала сама та була розгублена. Жінка розпитала, що в неї сталося та де батьки. З'ясувалося, що дівчинка гралася на вулиці, поки мама відпочивала у компанії друзів, з якими вдома випивала. Коли стемніло, дитина хотіла потрапити до будинку, однак двері були замкнені з середини й ніхто не відчиняв", — переповіла Зоя Вовк.

Дівчинці 6 років. Її жінка передала поліцейським ювенальної превенції. Батько з родиною не живе та участі у вихованні не бере, додала речниця.

"Поліцейські довгий час намагалися достукатися до мами, та вона їх не чула, бо міцно спала. Дівчинку вирішили відвезти до обласного міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей", — зазначила вона.

Близько 21:00 до поліції звернувся батько дитини та повідомив про її зникнення, додала Зоя Вовк. Чоловік розказав, що до нього зателефонувала колишня дружина й просила знайти доньку, бо вдома її не знайшла.

Раніше родина, як така, що опинилася в складних життєвих обставинах, на обліку не перебувала. Тепер нею займатиметься служба у справах дітей Уманської міської ради. Наразі вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності за невиконання нею обов'язків щодо виховання дітей.

Жінка має ще одну, 17-річну, доньку, яка наразі живе з бабусею.

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