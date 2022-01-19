У Харківській міськраді пояснили, коли зможуть закупити трамваї Stadler

Кошти на придбання трамваїв швейцарської компанії Stadler у бюджеті Харкова не заклали, але це не означає, що їх не придбають у майбутньому, кажуть у Харківській міській раді. Переговори з інвесторами тривають.
Про це 19 січня повідомили у Харківській міськраді з посиланням на директорку Департаменту по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами Ольгу Дем'яненко.
За її словами, тривають переговори з Європейським банком реконструкції та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо розвитку транспортної інфраструктури.
"Необхідні кошти буде закладено, коли ми вийдемо на фінішну пряму з міжнародною фінансовою організацією та зрозуміємо всі умови співфінансування з міського бюджету", — сказала Дем'яненко.
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Трамвай пройшов повний комплекс випробувань та отримав український сертифікат відповідності, сказав заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов.
"Він чудово показав себе у випробуваннях. Набагато краще поводиться на надважких ухилах, таких як, наприклад, узвіз Весніна. Він важчий, тому безпечніший. Ми експлуатували його на відокремленому та поєднаному шляхах. Він набагато краще проходить криві", — сказав Водовозов.
ЄІБ проводить тендер на визначення міжнародного консультанта, який підготує техніко-економічне обґрунтування проєкту із закупівлі рухомого складу, відкриттям нових та удосконаленням старих маршрутів, зазначила Дем'яненко: "Якщо консультант почне працювати наприкінці березня, то до кінця літа з'явиться техніко-економічне обґрунтування, з яким ми пройдемо кредитний комітет, і кошти на цей проєкт буде виділено".
За її словами, у Харкові планують закупити й оновити рухомий склад громадського транспорту у другому півріччі 2022 року.
Нині трамвай Stadler зберігається у міському депо.
Що відомо
- У відповіді на запит Суспільного директор Департаменту інфраструктури Харківської міськради Сергій Дульфан повідомив, що тестування вагону швейцарської фірми Stadler у Харкові завершили восени, грошей на його закупівлю ще не закладали, а якщо вони з'являться, то закупівля "буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства України". У відповіді також зазначалося, що "даний тип рухомого складу має сучасне електронне обладнання, критичне до режимів руху, технічного стану і профілю трамвайних колій, що передбачає підвищені вимоги до колійного господарства".