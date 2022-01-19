У Харківській міськраді пояснили, коли зможуть закупити трамваї Stadler

Кошти на придбання трамваїв швейцарської компанії Stadler у бюджеті Харкова не заклали, але це не означає, що їх не придбають у майбутньому, кажуть у Харківській міській раді. Переговори з інвесторами тривають.

Про це 19 січня повідомили у Харківській міськраді з посиланням на директорку Департаменту по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами Ольгу Дем'яненко.

За її словами, тривають переговори з Європейським банком реконструкції та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо розвитку транспортної інфраструктури.

"Необхідні кошти буде закладено, коли ми вийдемо на фінішну пряму з міжнародною фінансовою організацією та зрозуміємо всі умови співфінансування з міського бюджету", — сказала Дем'яненко.

Трамвай пройшов повний комплекс випробувань та отримав український сертифікат відповідності, сказав заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов.

"Він чудово показав себе у випробуваннях. Набагато краще поводиться на надважких ухилах, таких як, наприклад, узвіз Весніна. Він важчий, тому безпечніший. Ми експлуатували його на відокремленому та поєднаному шляхах. Він набагато краще проходить криві", — сказав Водовозов.

ЄІБ проводить тендер на визначення міжнародного консультанта, який підготує техніко-економічне обґрунтування проєкту із закупівлі рухомого складу, відкриттям нових та удосконаленням старих маршрутів, зазначила Дем'яненко: "Якщо консультант почне працювати наприкінці березня, то до кінця літа з'явиться техніко-економічне обґрунтування, з яким ми пройдемо кредитний комітет, і кошти на цей проєкт буде виділено".

За її словами, у Харкові планують закупити й оновити рухомий склад громадського транспорту у другому півріччі 2022 року.

Нині трамвай Stadler зберігається у міському депо.

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