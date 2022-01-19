На Одещині працівника порту переїхав тепловоз

19 січня в порту міста Южного на 50-річного складача поїздів, який переводив стрілки на коліях, наїхав тепловоз. Від отриманих травм чоловік загинув, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

Як зазначили в поліції, 51-рінчий машиніст тепловозу стверджує, що не помітив чоловіка. Справу планують відкрити за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України.

Національна поліція в Одеській області

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області