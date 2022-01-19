Івано-франківця, який хотів провезти в Україну з Італії незадекларовані апарати для фільтрування води та інші речі, зупинили 19 січня на митному посту "Тиса". Про це повідомили на сторінці Закарпатської митниці в мережі Facebook.

З її слів, інспектори-оперативники митного поста "Тиса" виявили в багажному відсіку пасажирського автомобіля марки "Mercedes-Benz" 13 картонних коробок із незадекларованим товаром іноземного виробництва, орієнтовною вартістю понад 120 тис. грн.

Закарпатська митниця

"52-річний перевізник з Івано-Франківщини, повертаючись з італійського міста Бергамо, не задекларував у "червоному коридорі" увесь товар. Інспектори все ж перевірили авто і виявили не вказаний у митній декларації та усно не заявлений товар італійського виробництва вагою 154 кг.", — йдеться в новині.

Згідно з повідомленням, у 13 картонних коробках знаходилися: апарати для фільтрування або очищення води торгової марки "DVA"; різні частини обладнання для приготування кави; засоби, суміші у формі таблеток, що перешкоджають утворенню накипу, для використання в кавоварках, розфасовані у пластикові банки тощо.

Закарпатська митниця

"Виявлений товар значно перевищує неоподатковану норму переміщення через митний кордон України (на одну особу до 500 євро і до 50 кг), — йдеться в повідомленні. — Водій не визнав свою провину, а перевів стрілки на малознайому людину з Італії, яка попросила його доставити коробки в Івано-Франківськ".

Щодо чоловіка склали протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Наразі предмети правопорушення вилучили, а справу скерують до суду.

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