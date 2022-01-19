У Хмельницькому затримали чоловіка, якого підозрюють у наркоторгівлі. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років. Про це повідомили у секторі комунікацій Нацполіції у Хмельницькій області.
Затримали 36-річного хмельничанина 17 січня в обласному центрі. За інформацією правоохоронців, чоловік продав амфетамін та канабіс наркозалежним міста.
"Загалом правоохоронці зафіксували декілька фактів збуту наркотиків затриманим. Під час обшуків у нього вилучили пакети з канабісом та амфетаміном, порожні пакети для фасування наркотиків, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини, гроші, які він отримав під час продажу наркотиків", - повідомили у поліції.
Додають, хмельничанину вже оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України - незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.
Сьогодні, 19 січня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі правоохоронці встановлюють коло злочинних зв’язків підозрюваного.
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