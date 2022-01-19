У Хмельницькому затримали чоловіка, якого підозрюють у наркоторгівлі. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років. Про це повідомили у секторі комунікацій Нацполіції у Хмельницькій області.

Затримали 36-річного хмельничанина 17 січня в обласному центрі. За інформацією правоохоронців, чоловік продав амфетамін та канабіс наркозалежним міста.

"Загалом правоохоронці зафіксували декілька фактів збуту наркотиків затриманим. Під час обшуків у нього вилучили пакети з канабісом та амфетаміном, порожні пакети для фасування наркотиків, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини, гроші, які він отримав під час продажу наркотиків", - повідомили у поліції.

Додають, хмельничанину вже оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України - незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Фото: ГУ НП у Хмельницькій області Під час обшуків у нього вилучили пакети з канабісом та амфетаміном, порожні пакети для фасування наркотиків та гроші. Фото: Поліція

Сьогодні, 19 січня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють коло злочинних зв’язків підозрюваного.

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