У Запоріжжі зареєстрували електронну петицію, у якій пропонують передати тварин із зоокутка дитячої залізниці на баланс міськради.

Петицію 3 грудня створила запоріжанка Аліна Родіна, коли дізналася, що у ДЗД не вистачає коштів на утримання тварин. З нею поспілкувалися кореспондентка Суспільного Запоріжжя Олена Пода.

“Зоокуток — це є актуально, куди можуть і діти з батьками піти, і просто як туристичний такий напрямок міста Запоріжжя, куди можна зібратися всією сім'єю і провести відпочинок. Насправді тварин більше не потрібно. Потрібно приділити увагу тваринам, що залишилися", — каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Тварин із зоокутка дитячої залізниці пропонують передати на баланс міста

Аліна пояснює, звертається саме до Запорізької міської ради, бо вважає, що туристичною привабливістю міста мають опікуватися саме там. Каже, якщо петиція не набере достатньої кількості голосів, чи в міськраді відмовляться брати на баланс тварин — звертатиметься до громадських організацій.

Начальник Запорізької дитячої залізниці Михайло Черненький каже, до міської ради звертався минулого і цього року, аби розглянули питання взяття на баланс тварин та птахів із зоокутка, але не отримав позитивної відповіді.

"Одні кажуть, що не можна тварин тримати в неволі, інші кажуть, а де ж наші діти побачать наживо цих тварин? Тому їм потрібні умови відповідні, щоб вони були, як на волі, так і в зоопарку", — каже він.

Фото: Суспільне Запоріжжя У зоокутку дитячої залізниці Запоріжжя нині мешкають 16 видів тварин

За словами чоловіка, нині в зоокуточку залізниці мешкають 16 видів тварин та 18 — птахів, якщо ж міська влада не допоможе утримувати тварин, то їх передаватимуть до зоопарків країни та закордон, додає Михайло Черненький.

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В.о. міського голови, секретар міськради Анатолій Куртєв пояснює: навіть якщо петиція збере необхідну кількість голосів, взяття тварин на баланс міста не враховане у бюджеті на 2022 рік.

“На сьогодні у нас немає ні фінансової, ні організаційної можливості, бо це потрібно планувати. Ми розуміємо, яка відповідальність, щоб утримувати цих тварин у належних умовах. На сьогодні департамент культури співпрацює із зоопарками Харкова, і Києва, і європейськими зоопарками, для того, щоб розмістити наших тваринок в нормальних умовах, як вимагає європейський рівень", — пояснює він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Запоріжанка створила петицію, в якій пропонує взяти тварин з дитячої залізниці на баланс міста

Станом на 19 січня петицію про передачу тварин на утримання міської ради підписали 156 людей, до закінчення збору голосів залишилося 13 днів. Аби петицію розглянули на сесії запорізької міської ради, вона має набрати 750 підписів.

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