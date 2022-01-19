У 2021 році в рамках програми "Культура" до фондів миколаївських бібліотек придбали 34 видання місцевих авторів загальним накладом 903 примірники. На це з міського бюджету виділили 175 620 грн.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив начальник управління культури та охорони культурної спадщини міськради Юрій Любаров.

"Головна мета проєкту полягає у тому, щоб з`являлося якомога більше авторів у Миколаєві, підтримати всіх, хто пише в будь-якому стилі. Ми бачимо, що результат є: з`являються нові обличчя, бібліотечні фонди поповнюються новими виданнями", ― сказав Юрій Любаров.

Фото: Павло Москальов Книги місцевих авторів, котрі поповнили фонди миколаївських бібліотек

Серед книг, котрі потрапили до бібліотечних фондів, 15 літературно-художніх та дитячих книг, 14 історико-краєзнавчих видань, два навчальні видання, два художні альбоми та одне видання мемуарів.

"Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького та її філії отримали літературно-художні та дитячі видання, історико-краєзнавчі, які популяризують історію і сьогодення рідного краю, навчальні посібники, мемуари й художні альбоми. Усі без виключення книги соціально-культурно значущі", ― розповіла директорка бібліотеки Інга Хоржевська.

Усі книги друкувалися в Миколаєві ― у книговидавців Ірини Гудим, Василя Торубари, Віктора Швеця, видавництвах "Іліон" та "Яслав".

Що відомо

Міська програма "Культура" у Миколаєві діє з 2018 року.

У 2018 році на фінансування програми з міського бюджету виділили 242 687 грн. На ці гроші закупили 21 видання загальним накладом 1 370 примірників.

У 2019 році програму профінансували у розмірі 274 850 грн. Бібліотечні фонди 28-ма виданнями загальним накладом 1 620 примірників.

У 2020 році з міського бюджету на програму "Культура" виділили 277 364 грн, закупили 36 видань загальним накладом 1 318 примірників.

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