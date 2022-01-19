965 хворих на коронавірус виявлено на Вінниччині за останню добу

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 965 мешканців області. Це на 198 більше, аніж днем раніше. Одужали 249 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували шість.

Такі дані МОЗ України станом на ранок 20 січня.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно зафіксували у 118 636 вінничан. З них одужали 109 400 людей. Від ускладнень цієї хвороби померли 3 269 мешканців області.

Щеплення від коронавірусу першою дозою вакцини зробили 586 059 вінничан. Другою дозою вакцинувалися 550 207 людей. Бустерною дозою – 6 573 осіб. Додатковою дозою – 152.

В Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 131 людина. Понад 75 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 799 382 особи;

одужало – 3 571 782 особи;

летальних випадків – 98 843;

проведено ПЛР-тестувань – 17 332 435.

Що відомо

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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