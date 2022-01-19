Авто відкинуло в електроопору: у ДТП в Черкасах отримали травми двоє людей

У аварії, яка сталася у Черкасах 19 січня, отримали травми двоє людей. Про це Суспільному повідомила речниця обласного Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці головного управління Нацполіції області Зої Вовк, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13-ї години на перехресті вулиць Благовісної та Новопречистенської.

"Не розминулися два легковики — «ВАЗ» та «Mazda». Наразі слідчі з'ясовують повні обставини події", — зауважила вона.

На місці події працювали дві бригади медиків, додала речниця екстренки Ірина Назарок:

"Від зіткнення «ВАЗ» відкинуло в електроопору. Двоє 29-річних чоловіків, які перебували в авто, отримали травми. У пасажира попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, а у водія — закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та, ймовірно, перелом кісток тазу".

Обох пацієнтів доправили до Третьої черкаської міської лікарні. В автомобілі "Mazda" ніхто травм не отримав, додала Ірина Назарок.

Речниця Головного управління ДСНС області Оксана Крутоус зауважила, що аби деблокувати травмованих із пошкодженої автівки, залучили працівників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

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