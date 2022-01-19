У Миколаєві 19 січня представники дев'яти військових частин Національної гвардії з різних регіонів України взяли участь у другому етапі турніру з самбо. До змагань долучились і військовослужбовці частини 3039, що дислокується в Миколаєві.

Турнір відвідав кореспондент Суспільного Олександр Гордієнко.

Змагання відбулися на базі спортивного комплексу "Динамо". Учасники пройшли перший етап відбору у своїх військових частинах. Це відбіркові змагання на кубок України. Виступають бійці різного віку та ваги.

"До 58 кг – це найменша вагова категорія і понад 98 кг – найбільша вага", — розказав співорганізатор заходу Сергій Судець.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Розминка перед змаганнями з самбо

Чорний пояс з дзюдо має тридцятирічний нацгвардієць Ашот Балабікян. На змаганнях з самбо цей колір не в пріоритеті. Є червоний, є синій — так бійців у "самбовках" ідентифікують судді.

Про відмінності між бойовими мистецтвами самбо та дзюдо розповів учасник змагань.

"Відрізняється тільки тим, що в дзюдо не можна брати за ноги, і в дзюдо не можна робити больові прийоми на ногу. А в самбо можна. І в самбо не можна душити, а в дзюдо можна", — розказав Ашот Балабікян.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Змагання з самбо

На татамі, борцівському килимі, два бійці змагаються із дотриманням правил, за якими слідкують рефері.

"Заборонені прийоми: за пальці ніг, залами під час кидків зі стійки, ось це заборонено. Заборонено хапати за обличчя, за волосся, і скручувальні прийоми на суглоби рук та ніг. Дозволені кидки зі стійки, за кожен з таких дається оцінка", — розказав рефері Олександр Юровський.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Змагання нацгвардійців із самбо

Якщо такий кидок виконується без падіння то рахується як чистий, на спину — чотири бали, з падінням на бік — два бали. Кидок на живіт оцінюється в один бал. Бій триває до п'яти хвилин.

Усі учасники діючі військові. Перевіривши, хто міцніший на "килимі", бійці та офіцери повернулись до виконання своїх професійних обов’язків із конвоювання, охорони адміністративних об’єктів та громадського порядку.

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