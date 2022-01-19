Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилася від роботи в структурі Організації Об'єднаних Націй. Їй пропонували очолити консультативний орган з питання забезпечення благ, пише Die Zeit.
"Меркель говорила телефоном із генеральним секретарем ООН минулого тижня, подякувала йому і повідомила, що не прийме його пропозицію", — повідомили інформаційному агентству dpa в офісі колишнього канцлера.
Зазначається, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував їй очолити консультативний орган високого рангу, який би займався питаннями глобальних благ і потенційно міг забезпечувати транскордонну підтримку населення різних країн. До прикладу, займатися питаннями захистом озонового шару або правилами безпеки польотів і міжнародної торгівлі.
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Раніше канцлерка Німеччини повідомила, що не планує займатися політикою після завершення роботи на посаді.
Що відомо
- 2 грудня Меркель офіційно залишила посаду федеральної канцлерки Німеччини. На честь неї у Берліні пройшла урочиста церемонія, яка отримала назву "Вечірня зоря".
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила, що не планує займатися політикою після завершення роботи на посаді.
- 26 вересня у Німеччині пройшли парламентські вибори. Уперше за 16 років вони відбулися без участі канцлерки Ангели Меркель, яка заявила про відхід від політики після закінчення четвертого терміну свого перебування на цій посаді.
- На виборах до Бундестагу перемогла Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – за неї проголосували 25,7 % виборців. Блок ХДС/ХСС отримав 24,1 % (проти 32,9 % на минулих виборах), "Зелені" – 14,8 % голосів. "Вільні демократи" вибороли четверте місце з 11,5 % голосів виборців, а п'яте місце посіла партія "Альтернатива для Німеччини" – 10,3%.
- 6 жовтня у Німеччині визначилися політсили, які сформують коаліцію.
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