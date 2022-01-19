Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилася від роботи в структурі Організації Об'єднаних Націй. Їй пропонували очолити консультативний орган з питання забезпечення благ, пише Die Zeit.

"Меркель говорила телефоном із генеральним секретарем ООН минулого тижня, подякувала йому і повідомила, що не прийме його пропозицію", — повідомили інформаційному агентству dpa в офісі колишнього канцлера.

Зазначається, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував їй очолити консультативний орган високого рангу, який би займався питаннями глобальних благ і потенційно міг забезпечувати транскордонну підтримку населення різних країн. До прикладу, займатися питаннями захистом озонового шару або правилами безпеки польотів і міжнародної торгівлі.

Раніше канцлерка Німеччини повідомила, що не планує займатися політикою після завершення роботи на посаді.

Що відомо

2 грудня Меркель офіційно залишила посаду федеральної канцлерки Німеччини. На честь неї у Берліні пройшла урочиста церемонія, яка отримала назву "Вечірня зоря".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила, що не планує займатися політикою після завершення роботи на посаді.

26 вересня у Німеччині пройшли парламентські вибори. Уперше за 16 років вони відбулися без участі канцлерки Ангели Меркель, яка заявила про відхід від політики після закінчення четвертого терміну свого перебування на цій посаді.

На виборах до Бундестагу перемогла Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – за неї проголосували 25,7 % виборців. Блок ХДС/ХСС отримав 24,1 % (проти 32,9 % на минулих виборах), "Зелені" – 14,8 % голосів. "Вільні демократи" вибороли четверте місце з 11,5 % голосів виборців, а п'яте місце посіла партія "Альтернатива для Німеччини" – 10,3%.

6 жовтня у Німеччині визначилися політсили, які сформують коаліцію.

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