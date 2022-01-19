До Запорізької області замовили 85 тисяч доз вакцини CoronaVac. Партія має надійти до кінця робочого тижня.

Про це Суспільному повідомила регіональна координаторка з питань імунізації від Covid-19 Марина Колерова.

За її словами наразі в центрах вакцинації у Запорізькій області є невеликі запаси CoronaVac, у місті ж вони вичерпані повністю. Заявку на нові надходження формували згідно із підрахунками, що надали центри первинної медико-санітарної допомоги, зважаючи на кількість охочих.

Фото: Суспільне Запоріжжя Марина Колерова

"Достатньої кількості надійде вакцина із розрахунку роботи щонайменше на наступний місяць. Потім будуть ще надходження. Тобто вакцина вже в Україні, її вже розвозять по всім областям", — зазначила Марина Колерова.

Вона також наголосила, що CoronaVac найчастіше обирають люди похилого віку, адже ця вакцина легко переноситься.

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Марина Колерова додала, що за бажання людина може зробити щеплення CoronaVac і в якості бустерної дози. Але згідно із рекомендаціями ВООЗ, краще обрати РНК-вакцину.

"Як бустерна доза, має бути Pfizer або Moderna. Тому що поєднання векторної вакцини з РНК-вакциною дає вищу ефективність щодо захисту", — підкреслила вона.

Що відомо

Міністерство охорони здоров’я України дозволило комбінувати вакцини проти коронавірусу CoronaVac з AstraZeneca, Moderna та Pfizer. Також можна змішувати вакцини Moderna і Pfizer з AstraZeneca. Раніше змішувати CoronaVac з іншими препаратами в МОЗ не рекомендували.

За минулу добу, 18 січня, у Запорізькій області зробили 3 518 щеплень від COVID-19. Першу дозу отримали 1414 мешканців області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 1524. Бустерною дозою щепилися 548 людини.

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