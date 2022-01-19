Збір коштів на ремонт 100-річного телескопа та реконструкції вежі обсерваторії оголосили на краудфандинговій платформі "Моє місто". Згідно з даними проєкту, необхідно зібрати понад 80 тисяч гривень.

Станом на 16 годину 19 січня зібрано 1 916 грн. Уся сума становить 86 995 грн. За ці кошти планують закупити арматуру, гідроізоляцію для покрівлі, плитку, матеріали для підлоги оглядового майданчика й провести самі роботи.

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Телескоп, який виготовили у 1886 році, реставрували у 2019 році. Його придбали за кошти мецената Іванова, який працював на медичному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова. Аби його облаштувати на території одеської обсерваторії, що у парку Шевченка, була побудована башта. На її даху науковці проводили екскурсії та спостерігали за небесними тілами.

Вежу ремонтували декілька разів, втім останнє її оновлення було майже 30 років тому. Через свій стан, під час дощів дах вежі протікає. Оскільки там знаходиться 100-річний телескоп, то опади, які потрапляють на нього можуть пошкодити механізми приладу, зазначили на краудфандинговій платформі.

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