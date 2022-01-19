7 млн грн на премії та стипендії: хто може претендувати на доплати на Рівненщині

У бюджеті Рівненської області передбачили сім мільйонів гривень на підтримку активних жителів. Це стосується освітян, науковців, патріотів, учнів та інших, йдеться в повідомленні пресслужби Рівненської ОДА. Найбільше грошей передбачили для спортсменів та їх тренерів – 4,8 млн грн.

На Рівненщині затвердили обласні програми, в межах яких кращим спеціалістам у деяких галузях виплатять стипендії чи премії. Гроші розділять між освітянами, науковцями, спортсменами, патріотами, активістами та учнями, йдеться на сайті Рівненської ОДА.

Загалом передбачили п'ять категорій, для яких направлять грошову винагороду:

щомісячно протягом року 15 обдарованих та активних людей з інвалідністю отримуватимуть стипендію у тисячу гривень;

діячі, ветерани та пенсіонери культури й мистецтва отримають 75 тисяч гривень, ще п'ять премій по десять тисяч гривень отримають діячі літератури, охорони культурної спадщини, музичного і образотворчого мистецтва;

для творчих проєктів в області кінематографу, народного мистецтва, хореографії, музики та театру передбачили 100 тисяч гривень;

найбільше отримають паралімпійці, спортсмени з олімпійських видів спорту та їх тренери – від двох до восьми тисяч гривень щомісяця протягом року. Це понад 4,8 мільйона гривень загалом;

по 15 тисяч гривень отримають п'ять вчених області за свої дослідження, а ще 150 учнів та студентів преміюють за досягнення на загальну суму у 967 тисяч гривень;

також виокремили 600 тисяч гривень на премії найкращим педагогам – чотирьом за перемогу в обласному турі "Вчитель року – 2022" та ще десятьом за особливі досягнення;

ще 50 тисяч гривень піде на фінансову підтримку патріотів Рівненщини, які зробили вагомий внесок у розвиток національно-патріотичного виховання в області.

Загалом на фінансову підтримку виділили сім мільйонів гривень.

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