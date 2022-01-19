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На Івано-Франківщині поліцейські розшукують 28-річного чоловіка
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На Івано-Франківщині поліцейські розшукують 28-річного чоловіка

Ольга Клим
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На Івано-Франківщині поліцейські розшукують 28-річного чоловіка Фото: Поліція Івано-Франківської області

Прикарпатські поліцейські шукають 28-річного жителя села Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади, який 15 січня вийшов з дому і досі не повернувся. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції області.

Прикмети зниклого: зріст 190 см, худорлявої тілобудови, чорне волосся, карі очі. Прикарпатець був одягнутий у темні штани, куртку чорного кольору та кросівки.

"Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе розшукати Владислава Портенка, прохання телефонувати на цілодобову лінію служби "102", — повідомили у поліції.

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