На Івано-Франківщині поліцейські розшукують 28-річного чоловіка

Прикарпатські поліцейські шукають 28-річного жителя села Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади, який 15 січня вийшов з дому і досі не повернувся. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції області.
Прикмети зниклого: зріст 190 см, худорлявої тілобудови, чорне волосся, карі очі. Прикарпатець був одягнутий у темні штани, куртку чорного кольору та кросівки.
"Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе розшукати Владислава Портенка, прохання телефонувати на цілодобову лінію служби "102", — повідомили у поліції.
Читайте також
- На Черкащині поліцейські знайшли франківця, якого розшукували 20 днів
- На Прикарпатті розшукують 15-річного юнака
- Стало відомо про стан 16-річної франківки, яку розшукували понад добу
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!