Як в Авдіївці святкували Водохреще

На святкування Водохреща жителів Авдіївки підвозив міський автобус, який курсував щогодини. На кар`єрі обладнали лунку, куди пірнали всі охочі, також військові пригощали чаєм.
На березі встановили два намети, у яких люди могли зігрітися та переодягтися. Поблизу водойми чергували рятувальники та поліцейські.
"Палатки з обігрівом, там є лавочки. Можна перевдягтися, трохи зігрітися, витертися і при наявності бажання скупатися", — розповів заступник керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Євген Удовенко.
Військовослужбовці розгорнули польову кухню, всіх безкоштовно пригощали гарячим чаєм.
Місцевий житель В’ячеслав розповів Суспільному, що пірнатиме 16-й рік поспіль.
"Колись свого часу були проблеми зі здоров'ям, і це мені допомогло. Тепер я вирішив це робити щороку", — розповів В`ячеслав.
Читайте також: "Усім раджу купатись — і ніхто не захворіє". Як кияни святкують Водохреще