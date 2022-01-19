Як в Авдіївці святкували Водохреще

На святкування Водохреща жителів Авдіївки підвозив міський автобус, який курсував щогодини. На кар`єрі обладнали лунку, куди пірнали всі охочі, також військові пригощали чаєм.

На березі встановили два намети, у яких люди могли зігрітися та переодягтися. Поблизу водойми чергували рятувальники та поліцейські.

Суспільне Люди пірнають у річку на Водохреща фото: Суспільне Донбас

"Палатки з обігрівом, там є лавочки. Можна перевдягтися, трохи зігрітися, витертися і при наявності бажання скупатися", — розповів заступник керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Євген Удовенко.

Військовослужбовці розгорнули польову кухню, всіх безкоштовно пригощали гарячим чаєм.

Суспільне Військовослужбовці розгорнули польову кухню, фото: Суспільне Донбас

Місцевий житель В’ячеслав розповів Суспільному, що пірнатиме 16-й рік поспіль.

"Колись свого часу були проблеми зі здоров'ям, і це мені допомогло. Тепер я вирішив це робити щороку", — розповів В`ячеслав.

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