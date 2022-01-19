Окупанти три роки утримують у полоні В’ячеслав Шаболду — Денісова

Громадянин України В’ячеслав Шаболда, якого незаконно утримують у тимчасово окупованому Донецьку, після жорстоких катувань має серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбук уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"В’ячеслав Шаболда був затриманий у червні 2019 року. На роботі в одному з готелів Донецька до нього прийшли співробітники так званого "міністерства державної безпеки" і забрали його", — повідомила Людмила Денісова.

Денісова додала, що місце перебування В’ячеслава стало відомо лише від звільнених з полону громадян. Його утримували в тюрмі "Ізоляція", де чоловіку вирвали зуби, били, погрожували вбити дітей.

За словами Людмили Денісової, чоловік скаржиться на сильний головний біль. Також він лікував грижу хребта та патологію мозкового кровообігу. У полоні йому не надається жодна медична допомога.

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