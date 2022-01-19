На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 1 887 людей

Упродовж 18 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 1 887 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 622 прикарпатців, другою — 1 157, додатковою дозою не імунізувалася жодна людина. Усього першою дозою щепилися 429 631 житель, другою дозою медики вакцинували 390 233 людини, додатковою — 163.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 108 людей. Всього ревакцинальною дозою лікарі щепили 1 551 прикарпатця.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech імунізували 2 056 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 577.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 28,48% жителів області, однією дозою — 31,36%.

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Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (42% тих, хто отримав першу дозу, та 43,8% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 25,6%, другою дозою — 22,6%. Найменше людей імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10% — другою) і CoronaVac (23,4% і 23,6% відповідно).

Найбільше прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech — 65,6%.

92,6% жителів області також обрали Pfizer-BioNTech для введення бустерної дози.

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