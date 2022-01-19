Соляну кімнату відкрили у рекреаційному центрі "Берег надії" на Хмельниччині

33 людини безкоштовно пройшли лікування у соляній кімнаті в рекреаційному центрі "Берег надії" на Хмельниччині. Про це розповів заступник директора центру Вадим Панчішко. Проєкт будівництва такої кімнати виграв у програмі "Громадські ініціативи". Галокамера запрацювала на початку місяця. В ній можуть перебувати люди, в яких немає протипоказань.

Хмельничанка Ніна Попиль розповідає: безкоштовно лікується в рекреаційному центрі "Берег надії". Каже, має проблеми зі здоров’ям, лікар призначив перебування у соляній кімнаті. Цю процедуру проходить третій день поспіль. За її словами, кімната позитивно впливає на її стан.

Медична сестра Ольга Саволюк вмикає галогенератор, який регулює концентрацію солі у повітрі. Перші процедури, каже Ольга, тривають по 15 хвилин. Наступні дні пацієнт може перебувати у кімнаті 30 хвилин. Додає: "Сама сіль як таких протипоказів не має. Адже це йде очищення дихальної системи в тих людей, у яких є алергічні захворювання, які часто хворіють застудними захворюваннями, алергічними ринітами, синуситами".

Ольга Саволюк каже, що люди проходять лікування після обіду. У кімнаті одночасно можуть перебувати 5 пацієнтів.

Заступник директора рекреаційного центру Вадим Панчішко каже, що кімната почала працювати з 4 січня. Її площа - 17 квадратних метрів, стіни та стеля викладені блоками кам’яної солі та кристалами, підлога всипана м’якою сіллю, яку, за його словами, привезли з Луцька. "Три тонни солі м’якої на три з половиною тони солі кам’яної. Сіль потрібно було приклеювати. Її, в принципі, можна зчухувати. Також проводилися роботи по вентиляції, по опаленню, протипожежні заходи були включені і освітлення", - розповідає Вадим Панчішко.

Перебування у соляній кімнаті безкоштовне для певних категорій населення, додає чоловік: "Це члени АТО/ООС, їхні сім’ї, тобто, жінки, діти. Це інваліди першої, другої, третьої групи, діти з інвалідністю, особи похилого віку. Це ті, чий дохід не дорівнює більше, ніж півтора прожиткових мінімуму. Тобто, там зараз вони міняються, це близько 3,3-3,5 тисяч гривень".

Проєкт такої кімнати виграв у "Громадських ініціативах", розповідає заступник голови правління "Хмельницької міської спілки ветеранів Афганістану" Ігор Зозуля. За його словами, кімнату побудували за гроші з міського бюджету. Це 199 тисяч 280 гривень та кошти спілки: "Ми зібрали благодійні внески, хлопці помагали, 40 тисяч гривень по цьому мікропроєкту. Так воно було і передбачено як внесок від громадської організації".

Заступниця начальника управління економіки Хмельницької міської ради Тетяна Пшедзял розповідає: "Щороку фінансуються ті проєкти, які відповідають пріоритетному напрямку. Його, в свою чергу, визначає комісія. Фінансуватися можуть проєкти громадських організацій, благодійних фондів, інших неприбуткових організацій. Не фінансуються проєкти політичних партій, бюджетних установ, комунальних підприємств". За її словами, наступний конкурс проєктів цьогоріч планують оголосити в березні.

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