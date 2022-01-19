Вдень 18 січня в центрі Прилук, що на Чернігівщині, стався розбійний напад на ювелірний магазин. Про це Суспільному повідомила керівник Прилуцької окружної прокуратури Ольга Селіна.
"Троє людей в масках розбили вітрину та намагалися заволодіти ювелірними прикрасами. Але внаслідок активного опору потерпілого, вони втекли, нічого не взявши", – сказала Ольга Селіна.
Одного з нападників власник магазину поранив.
Нині розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Це напад з проникненням в приміщення за попередньою змовою групою осіб.
Інформацію щодо затриманих в прокуратурі не розголошують, щоб не завадити слідству.
За інформацією із власних джерел Суспільного, напад стався на ось цю ювелірну крамницю у центрі Прилук на вулиці Коптєва.
Власник крамниці Олександр Саєнко від коментарів Суспільному відмовився.
Більше подробиць згодом.
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