Вдень 18 січня в центрі Прилук, що на Чернігівщині, стався розбійний напад на ювелірний магазин. Про це Суспільному повідомила керівник Прилуцької окружної прокуратури Ольга Селіна.

"Троє людей в масках розбили вітрину та намагалися заволодіти ювелірними прикрасами. Але внаслідок активного опору потерпілого, вони втекли, нічого не взявши", – сказала Ольга Селіна.

Одного з нападників власник магазину поранив.

Нині розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Це напад з проникненням в приміщення за попередньою змовою групою осіб.

Інформацію щодо затриманих в прокуратурі не розголошують, щоб не завадити слідству.

За інформацією із власних джерел Суспільного, напад стався на ось цю ювелірну крамницю у центрі Прилук на вулиці Коптєва.

ФОТО: Карти Google Ювелірна крамниця

Власник крамниці Олександр Саєнко від коментарів Суспільному відмовився.

Більше подробиць згодом.

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