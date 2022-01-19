Молитва за Україну та освячення води: відзначення Хрещення Господнього у Вінниці

19 січня відзначають Хрещення Господнє — завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. З 7-ої ранку у церквах Вінниці та області віряни освячують воду та моляться за Україну і мир.

Суспільне Вінниця

У Спасо-Преображенському соборі о 10.00 воду, за підрахунками Суспільного, освячували майже сотня вінничан. Аби уникнути скупчення людей, воду біля собору освячуватимуть впродовж дня, розповів прес-секретар Вінницько-Барськоїєпархіїархімандрит Софроній Чуприна.

Суспільне Вінниця

Господнє, це третє і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. Цей день потрібно провести без образ і поганих думок.

“Сьогодні всі віряни згадують велику подію – Хрещення Господнього, приходимо до храмів щоб помолитися, посповідатися, причаститися, помолитися за своїх рідних, близьких, за свою Україну, багатостраждальний її народ. Щоб освятити водичку, яку принесли. І цією водою протягом всього року (споживати її) кропити свої оселі, домівки, кропити речі”, – каже архімандрит Софроній Чуприна.

Суспільне Вінниця

Віряни прийшли до собору зі скляними трилітровими банками, пластиковими пляшками та бутлями. Біля храму набирають воду. Серед них і вінничанка Ольга Фриз. Каже, щороку на Водохреще і в ополонці купається, і до церкви ходить. Воду освячує не лише для себе: роздасть її колегам і рідним, які сьогодні прийти до храму не змогли.

Суспільне Вінниця

А ось 49-річний Анатолій Щербина до храму, каже, ходить рідко,бо працює закордоном. Сьогодні прийшов, аби освятити воду для мами. Пенсіонерці Галині Довгань 80. Каже, що за життя пересвідчилась у цілющих властивостях йорданської води.

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