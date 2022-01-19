У Луганській області розслідують смерть 23-річного військового Олександра Гламаздіна з села Новогригорівка Друга Долинської громади Кіровоградської області. Про це Суспільному розповіла речниця Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері об’єднаних сил Ольга Мізерна.

За її словами, тіло солдата знайшли 18 січня. Попередньо встановили, що військовослужбовець покінчив життя самогубством, вистріливши собі у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї у військовій частині, де він служив за контрактом.

За фактом загибелі військовослужбовця прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Карається позбавленням волі на строк від семи до 15 років. "Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю", – розповіла Ольга Мізерна.

Працівниця Олександрівського старостинського округу Долинської громади Варвара Рижкова розповіла Суспільному, що у загиблого залишилися батько та сестра.

"Мама померла півтора роки тому від раку. Дитині всього 23 роки було. Він спокійний, скромний такий хороший хлопець був. Відслужив строкову службу, теж там поблизу, був учасником бойових дій в АТО, повернувся додому. А потім вже знову пішов на службу за контрактом. В селі народився, виріс, вчився у нас у школі, у Кривому Розі в навчальному закладі, потім пішов армію. Ми не могли у це повірити, офіційно ще ніхто не дзвонив".

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