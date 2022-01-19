Троє гравців футзального клубу "Ураган" з Івано-Франківська — Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк та Віталій Радевич зіграють у складі збірної України на Євро-2022. Про це повідомляють на Facebook-сторінці команди.

"Головний тренер національної чоловічої збірної України з футзалу Олександр Косенко визначив склад команди, який вирушить у Нідерланди на матчі фінальної частини Євро-2022. Серед гравців є футзалісти "Урагану" — Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк та Віталій Радевич", — йдеться у дописі.

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Перший матч групового етапу турніру українська збірна зіграє 19 січня проти Нідерландів. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом. Повний календар матчів збірної України на Євро-2022 можна переглянути тут.

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