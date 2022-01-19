Комплекс зважування вантажівок у русі WIM встановлюють біля села Невицьке Ужгородського району. Ще чотири такі системи планують встановити в області у 2022 році, — повідомив Суспільному перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

За його словами, на частині дороги Львів-Самбір-Ужгород вже встановили металеву конструкцію. Система в режимі реального часу буде перевіряти вагу та габарити вантажівки, якщо будуть порушення, то вона фіксуватиме це автоматично.

"Запустять комплекс зважування у поточному році. Перед уведенням в експлуатацію система повинна пройти тестування. Сума договору відповідно до результатів відкритих торгів складає 14 млн 375 тис. грн", — повідомив Мирослав Білецький.

Заступник голови облдержадміністрації додав: в Ужгородському районі вже працює такий комплекс у селі Червоне. На 2022-й рік заплановано встановити ще 4 системи зважування в русі на території Закарпаття.

Що відомо:

Автоматична система WIM (weight-in-motion) у режимі реального часу здійснюватиме габаритно-ваговий контроль і фіксуватиме порушення.

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