На Миколаївщині розшукують зниклого чоловіка

Поліцейські розшукують Сергія Літвінова, який вранці 18 січня пішов з території спеціалізованого медичного закладу в с. Лупареве. Станом на 11:00 19 січня його місцеперебування невідоме.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Тетяна Петрова.

За словами Тетяни Петрової, чоловік 1987 року народження, він має розлади здоров’я.

Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, очі карі, волосся коротке темне. Був одягнений у сині штани та темний светр.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням допомогти встановити місцеперебування чоловіка або надати іншу інформацію, повідомити до відділення поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 10-А, або за телефонами (0512) 53-13-29, 44-68-58, 063-451-05-67, 098-733-52-33, 102.

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