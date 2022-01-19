Жителя Херсонщини на 9 років позбавили волі за участь в терористичній групі

Суд визнав винним та на 9 років позбавив волі жителя Херсонщини - бойовика угрупування "Призрак", яке причетне до обстрілів позицій АТО.

Про це Суспільному повідомила пресофіцерка СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула

За її словами, у зібраних співробітниками Служби безпеки України матеріалах, йдеться про те, що мешканець Каховки, який у 2014 році виїхав до Донецької області, приєднався до незаконних збройних формувань самопроголошеної "ДНР". Чоловік воював проти сил АТО в районах Донецька, Зугреса, Харцизська та Єнакієва. Він, за даними СБУ, охороняв блок-пости бойовиків та ремонтував їх бронетехніку.

Наразі обвинувачений переховується на території ОРДЛО. Його оголосили у розшук.

Що відомо:

До 9 років за ґратами засудили жителя Херсонщини, який з 2014 по 2017 роки брав участь у терористичних організаціях "Луганська народна республіка" та "Донецька народна республіка".

Херсонський міський суд Херсонської області заочно засудив до дев’яти років позбавлення волі чоловіка, який протягом чотирьох років служив на боці самозваних "республік "ЛНР" та "ДНР".

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber