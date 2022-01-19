Жителя Херсонщини на 9 років позбавили волі за участь в терористичній групі

Суд визнав винним та на 9 років позбавив волі жителя Херсонщини - бойовика угрупування "Призрак", яке причетне до обстрілів позицій АТО.
Про це Суспільному повідомила пресофіцерка СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула
За її словами, у зібраних співробітниками Служби безпеки України матеріалах, йдеться про те, що мешканець Каховки, який у 2014 році виїхав до Донецької області, приєднався до незаконних збройних формувань самопроголошеної "ДНР". Чоловік воював проти сил АТО в районах Донецька, Зугреса, Харцизська та Єнакієва. Він, за даними СБУ, охороняв блок-пости бойовиків та ремонтував їх бронетехніку.
Наразі обвинувачений переховується на території ОРДЛО. Його оголосили у розшук.
Що відомо:
- До 9 років за ґратами засудили жителя Херсонщини, який з 2014 по 2017 роки брав участь у терористичних організаціях "Луганська народна республіка" та "Донецька народна республіка".
- Херсонський міський суд Херсонської області заочно засудив до дев’яти років позбавлення волі чоловіка, який протягом чотирьох років служив на боці самозваних "республік "ЛНР" та "ДНР".
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