За добу коронавірус підтвердили у понад 500 буковинців: географія поширення

18 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 513 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 417 випадки інфікування, з них 202 – в Чернівцях. У Дністровському районі – 55, у Вижницькому – 41.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 19 січня перебуває 631 людина. У 534 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 97 – мають підозру на інфікування. За останню добу 96 буковинців одужали від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 107 людей. Четверо людей з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області виявили 123 561 випадків інфікування коронавірусом, 116 326 людей одужали, а 3 068 померли.

25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 19 січня в області першою дозою щепили 285 136 людей, що складає 31,88% населення області. Другою дозою імунізували 271 180 людей, додатковою – 81, бустерною – 1994.

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