У Чернівецькій області освячували воду біля ополонок у туристичних комплексах та на міському пляжі у Чернівцях. Також люди занурювались в ополонки.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
У Чернівцях люди занурювались в ополонки на міському пляжі та у Жовтневому парку. Там чергували рятувальники.
На озері в Жовтневому вирізали ополонку й облаштували там трап. Рятувальники допомагали людям спуститись, пояснювали, що не можна занурюватись під лід та пірнати з головою.
Чернівчанка Марія Юнус пірнала цього року вперше. За словами Юнус, давно хотіла це зробити, але не наважувалась. До пірнання не загартовувалась.
«Дуже драйвово. Наступного року теж піду купатися», — каже Юнус.
Серед пірнальників були діти. Олександр Шмідов навчається у 4 класі. За його словами, захотів окунутися, бо його однокласники сказали, що робитимуть це. До пірнання школяр не готувався.
"Я займаюся карате та щодня роблю зарядку, тому наважився", — каже Олександр.
На березі озера люди розтирались рушниками та пили гарячий чай.
В одному з туристичних комплексів поблизу Чернівців вирізали ополонку у формі хреста. Там відбулась служба, опісля — люди пірнали у воду. Поблизу ополонки не було рятувальників чи швидкої меддопомоги.
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