У Чернівецькій області освячували воду біля ополонок у туристичних комплексах та на міському пляжі у Чернівцях. Також люди занурювались в ополонки.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

У Чернівцях люди занурювались в ополонки на міському пляжі та у Жовтневому парку. Там чергували рятувальники.

На озері в Жовтневому вирізали ополонку й облаштували там трап. Рятувальники допомагали людям спуститись, пояснювали, що не можна занурюватись під лід та пірнати з головою.

Суспільне Буковина Люди спускались в ополонку по канату.

Чернівчанка Марія Юнус пірнала цього року вперше. За словами Юнус, давно хотіла це зробити, але не наважувалась. До пірнання не загартовувалась.

«Дуже драйвово. Наступного року теж піду купатися», — каже Юнус.

Суспільне Буковина Марія Юнус занурюється в ополонку.

Серед пірнальників були діти. Олександр Шмідов навчається у 4 класі. За його словами, захотів окунутися, бо його однокласники сказали, що робитимуть це. До пірнання школяр не готувався.

"Я займаюся карате та щодня роблю зарядку, тому наважився", — каже Олександр.

Суспільне Буковина Рятувальники допомагають спуститись школяру.

На березі озера люди розтирались рушниками та пили гарячий чай.

Суспільне Буковина Людині допомагають зігрітись після занурення.

Суспільне Буковина

В одному з туристичних комплексів поблизу Чернівців вирізали ополонку у формі хреста. Там відбулась служба, опісля — люди пірнали у воду. Поблизу ополонки не було рятувальників чи швидкої меддопомоги.

Суспільне Буковина Пірнальник в туристичному комплексі.

Суспільне Буковина Деякі люди занурювались в ополонку з головою.

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