19 січня Вінницький обласний краєзнавчий музей долучилися до всесвітнього флешмобу музейних селфі – "Museum Selfy Day 2022". Працівниця закладу Катерина Сичова розповідає, участь бере не лише молодь, а й люди старшого покоління.

Акція "Селфі в музеї" — міжнародна. Вінницький краєзнавчий до неї доєднався 5 років тому, — розповідає працівниця музею Катерина Сичова. Для того, щоб взяти участь у флешмобі, потрібно прийти в музей, зробити “селфі” на фоні чи поруч з улюбленим експонатом та опублікувати його у соціальних мережах з хештегами #MuseumSelfie2022 та #vinnytsiamuseum.

Фото: Суспільне Вінниця

В музеї зазначають, що акція має два застереження:

категорично заборонено використовувати спалах при фотографуванні, адже це шкодить музейним раритетам;

зроблене в музеї селфі не можна використовувати як інструмент політичної агітації чи пропаганди.

13-річна Ірина Маркова в краєзнавчому музеї розглядає експонати виставки під назвою "Зброя та військове спорядження: від давнини до сучасності". Дівчинка навчається в 7-му класі. Розповідає, до музею приходить часто, адже цікавиться історією України. Дізнавшись про акцію "Селфі в музеї" — доєднатися.

"В інтернеті побачила про акцію "Селфі в музеї". Мені це дуже сподобалось, захотіла взяти участь, щоб виграти приз і зробити фото на памʼять", — каже Ірина Маркова.

Фото: Суспільне Вінниця На фото: Ірина Маркова

Селфі з лицарськими обладунками робить і Юлія Мальована з Гнівані. Каже, поки дозволяють — фотографує.

"Дізнавшись про акцію, вирішила спробувати, тому що робити селфі в таких незвичних місцях для мене цікаво, не банально. В більшості музеїв забороняється фотографуватися, адже спалах камер негативно впливає на експонати, а тут є чудова можливість", — каже Юлія Мальована.

Фото: Суспільне Вінниця На фото: Юлія Мальована

За селфі у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї можна отримати невеличкий подарунок. повідомили, що десять найбільш креативних учасників флешмобу отримають путівник “Вінницький обласний краєзнавчий музей”. Переможець – видання "Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст.".

Фото: Суспільне Вінниця

Довідка

В Україні цьогорічна акція відбудеться всьоме. Започаткована європейським проєктом Culture Themes у 2014 році, вона з кожним разом знаходить все більше й більше шанувальників (бо всі ми робимо фото щоразу, як відвідуємо музеї). Ця акція дає можливість учасникам розказати про свої улюблені музеї, а самим музеям – отримати найдієвішу рекламу.