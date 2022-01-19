У Дніпрі для розчищення доріг від снігу на 7 годину ранку 19 січня задіяли 63 одиниці посипальної техніки та 8 навантажувачів. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

Окрім того, на вулицях міста працюють 17 одиниць мінітехніки, 3 самоскиди та 16 бригад дорожніх робітників.

Для посипання використовується комбінована суміш з відсіву та солі для кращого зчеплення з дорожнім покриттям. Використано 770 тонн комбінованої, 1106 тонн піскосоляної суміші та 74 тонни солі.

Роботи з очищення доріг та оброблення протиожеледними матеріалами проводяться в першу чергу на небезпечних ділянках: мостах, шляхопроводах, центральних проспектах, підйомах та спусках.

Як зазначають у департаменті благоустрою та інфраструктури міськради, за кожним маршрутом закріплена достатня кількість спецтехніки.

Загалом по місту роботами зі снігоочищення охоплені 553 об’єкти, в тому числі проїзди до 50 медичних закладів.

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