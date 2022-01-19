На площі у центрі Чернівців таки відбудеться освячення води

У Чернівцях таки відбудеться освячення води на площі Пресвятої Марії. Воно розпочнеться о 13:00.
Про це повідомляють у Telegram-каналі міської ради.
У повідомленні йдеться, що "освячення відбудеться на прохання чернівчан".
Нагадаємо, 18 січня у міській раді повідомляли, що цьогоріч освячення скасували через збільшення інфікування людей коронавірусом.
Що відомо
- 19 січня воду освячуватимуть в храмах Чернівців.
- Також у Чернівцях облаштували два місця для купання.
- Водохреще — народні святкування, що відбуваються 19 січня, у день Богоявлення та Хрещення Господнього. Віряни відзначають день пірнанням в ополонку.
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