На площі у центрі Чернівців таки відбудеться освячення води

У Чернівцях таки відбудеться освячення води на площі Пресвятої Марії. Воно розпочнеться о 13:00.

Про це повідомляють у Telegram-каналі міської ради.

У повідомленні йдеться, що "освячення відбудеться на прохання чернівчан".

Нагадаємо, 18 січня у міській раді повідомляли, що цьогоріч освячення скасували через збільшення інфікування людей коронавірусом.

Що відомо

19 січня воду освячуватимуть в храмах Чернівців.

Також у Чернівцях облаштували два місця для купання.

Водохреще — народні святкування, що відбуваються 19 січня, у день Богоявлення та Хрещення Господнього. Віряни відзначають день пірнанням в ополонку.

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