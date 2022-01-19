Смертельна аварія поблизу Луцька: загинула жінка

У селі Сирники поблизу Луцька трапилася смертельна аварія. Про це Суспільному розповіла інспекторка Нацполіції Волині Марина Балчдич.

Аварія трапилася вранці, 19 січня, близько 07:00.

58-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем ГАЗ, допустив наїзд на 84-річну жительку Луцького району. Жінка загинула на місці, — каже Марина Балдич.

Зі слів, завідувача центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслава Лініка, на виклик виїхала бригада медиків. На місці події вони констатували смерть жінки. З його слів, пенсіонерка отримала важкі травми, несумісні з життям.

Територія перед пішохідним переходом була огороджена. На місці події працювали правоохоронці.

Сусіпльне Волинь

Зі слів Марини Балдич, за фактом автопригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого" Кримінального кодексу України.

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