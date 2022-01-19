470 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

18 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 470 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 12 815 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 18 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 3 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Гадяцький – 1663 (+4);

Гадяч – 2435 (+10);

Горішні Плавні – 6924 (+29);

Гребінківський – 1591 (+5);

Диканський – 1848 (+1);

Зіньківський – 2824 (+2);

Карлівський – 3073 (+14);

Кобеляцький – 2747 (+4);

Козельщинський – 1799 (+7);

Котелевський – 2013 (+8);

Кременчук – 18405 (+38);

Кременчуцький – 2590 (+2);

Лохвицький – 3711 (+1);

Лубенський – 1748 (+5);

Лубни – 5728 (+24);

Машівський – 1408 (+12);

Миргород – 4698 (+4);

Миргородський – 2037 (+7);

Новосанжарський – 2189 (+9);

Пирятинський – 2508 (+1);

Полтава – 48875 (+183);

Полтавський – 7436 (+41);

Решетилівський – 1927 (+16);

Семенівський – 1512 (+6);

Хорольський – 2467 (+23);

Чорнухинський – 623 (+2);

Чутівський – 1567 (+12).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 145 073 людей. Одужали за увесь час 137 003 людей, а летальних випадків — 3 896 (9 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 174 жителів регіону.

Що відомо: