470 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

18 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 470 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 12 815 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 18 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 3 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Гадяцький – 1663 (+4);
- Гадяч – 2435 (+10);
- Горішні Плавні – 6924 (+29);
- Гребінківський – 1591 (+5);
- Диканський – 1848 (+1);
- Зіньківський – 2824 (+2);
- Карлівський – 3073 (+14);
- Кобеляцький – 2747 (+4);
- Козельщинський – 1799 (+7);
- Котелевський – 2013 (+8);
- Кременчук – 18405 (+38);
- Кременчуцький – 2590 (+2);
- Лохвицький – 3711 (+1);
- Лубенський – 1748 (+5);
- Лубни – 5728 (+24);
- Машівський – 1408 (+12);
- Миргород – 4698 (+4);
- Миргородський – 2037 (+7);
- Новосанжарський – 2189 (+9);
- Пирятинський – 2508 (+1);
- Полтава – 48875 (+183);
- Полтавський – 7436 (+41);
- Решетилівський – 1927 (+16);
- Семенівський – 1512 (+6);
- Хорольський – 2467 (+23);
- Чорнухинський – 623 (+2);
- Чутівський – 1567 (+12).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 145 073 людей. Одужали за увесь час 137 003 людей, а летальних випадків — 3 896 (9 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 174 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19