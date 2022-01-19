logo logo
470 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
КОРОНАВІРУСРегіони

470 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
·
470 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині ФОТО: Google.com

18 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 470 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 12 815 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 18 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 3 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Гадяцький – 1663 (+4);
  • Гадяч – 2435 (+10);
  • Горішні Плавні – 6924 (+29);
  • Гребінківський – 1591 (+5);
  • Диканський – 1848 (+1);
  • Зіньківський – 2824 (+2);
  • Карлівський – 3073 (+14);
  • Кобеляцький – 2747 (+4);
  • Козельщинський – 1799 (+7);
  • Котелевський – 2013 (+8);
  • Кременчук – 18405 (+38);
  • Кременчуцький – 2590 (+2);
  • Лохвицький – 3711 (+1);
  • Лубенський – 1748 (+5);
  • Лубни – 5728 (+24);
  • Машівський – 1408 (+12);
  • Миргород – 4698 (+4);
  • Миргородський – 2037 (+7);
  • Новосанжарський – 2189 (+9);
  • Пирятинський – 2508 (+1);
  • Полтава – 48875 (+183);
  • Полтавський – 7436 (+41);
  • Решетилівський – 1927 (+16);
  • Семенівський – 1512 (+6);
  • Хорольський – 2467 (+23);
  • Чорнухинський – 623 (+2);
  • Чутівський – 1567 (+12).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 145 073 людей. Одужали за увесь час 137 003 людей, а летальних випадків — 3 896 (9 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 174 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди