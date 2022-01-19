На Закарпатті за добу виявили майже 300 випадків COVID-19

292 нові випадки COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 18 січня. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 204 пацієнти одужали, четверо людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 91 081 випадок COVID-19. 84 266 пацієнти подолали хворобу, 2 495 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 34%", — йдеться у повідомленні.

Усього за час пандемії в Україні захворіли 3 780 903 людини, 3 567 336 — одужали, 98 712 людей — померли.

Що відомо:

В Україні за добу виявили майже 13 тисяч хворих на COVID-19;

Щепитися бустерною дозою можна в центрах вакцинації в Ужгороді;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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