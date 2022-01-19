На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад дві тисячі людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 216 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 1 758.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
Першою дозою за добу вакцинували 790 людей:
- Pfizer-BioNTech – 583 людини,
- CoronaVac – 102,
- Moderna – 94,
- AstraZeneca – 11,
Другою дозою імунізували 1 210 людей:
- Pfizer-BioNTech – 981,
- Moderna – 96,
- CoronaVac – 76,
- AstraZeneca – 57.
Додатковою дозою не імунізували жодну людину, бустерною – 216.
Станом на 19 січня в області першою дозою щепили 285 136 людей, що складає 31,88% населення області. Другою дозою імунізували 271 180 людей, додатковою – 81, бустерною – 1994.
Що відомо
- Загалом в області виявили 123 561 випадків інфікування коронавірусом, 116 326 людей одужали, а 3 068 померли.
- З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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