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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад дві тисячі людей
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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад дві тисячі людей

Тетяна Пінькас
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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад дві тисячі людей фото: Суспільне Буковина

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 216 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 1 758.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 790 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 583 людини,
  • CoronaVac – 102,
  • Moderna – 94,
  • AstraZeneca – 11,

Другою дозою імунізували 1 210 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 981,
  • Moderna – 96,
  • CoronaVac – 76,
  • AstraZeneca – 57.

Додатковою дозою не імунізували жодну людину, бустерною – 216.

Станом на 19 січня в області першою дозою щепили 285 136 людей, що складає 31,88% населення області. Другою дозою імунізували 271 180 людей, додатковою – 81, бустерною – 1994.

Що відомо

  • Загалом в області виявили 123 561 випадків інфікування коронавірусом, 116 326 людей одужали, а 3 068 померли.
  • З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
  • Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.
  • У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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