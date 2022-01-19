У Житомирі підвищили вартість проїзду в тролейбусах та маршрутках

19 січня у Житомирі виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення підвищити вартість проїзду в громадському транспорті на дві гривні з 29 січня. Про це під час засідання виконавчого комітету розповів начальник міського управління транспорту Костянтин Підпокровний.

На скільки зростає вартість проїзду

"Проєктом рішення пропонується збільшити вартість проїзду на дві гривні, відповідно до способу оплати", – сказав Костянтин Підпокровний.

Нова вартість проїзду в тролейбусах та маршрутках:

Транспортною карткою або карткою житомирянина – 6 гривень;

Готівкою або банківською карткою – 8 гривень.

До цього вартість проїзду в тролебусах та трамваї під час оплати транспортною карткою або карткою житомирянина становила 4 гривні. У випадку оплати банківською карткою – 5 гривень, а готівкою – 6 гривень.

Нова вартість проїзду в маршрутках:

Транспортною карткою або карткою житомирянина – 8 гривень;

Готівкою або банківською карткою – 10 гривень.

До цього вартість проїзду в маршрутках та комунальних автобусах під час оплати транспортною карткою або карткою житомирянина становила 6 гривень. У випадку оплати банківською карткою – 7 гривень, а готівкою – 8 гривень.

Коли запрацюють нові тарифи

Нові тарифи на проїзд в громадському транспорті почнуть діяти 29 січня.

Крім того, запланований ще другий етап підвищення вартості проїзду з 1 липня 2022 року, але він стосується лише готівкової оплати в тролейбусах та трамваях.

"Враховуючи те, що фінансовим планом ТТУдо літа заплановане виведення служби збору виручки, тобто кондукторів, передбачається на дві гривні збільшення лише готівкової вартості оплати в тролейбусі", – сказав Костянтин Підпокровний.

Відповідно, з липня пенсіонери та школярі не зможуть розрахуватися у тролейбусах та трамваях готівкою за пільговим тарифом. Для цього їм потрібно буде скористатися або карткою житомирянина, або транспортною карткою. При цьому вартість проїзду для пенсіонерів та школярів з 1 липня становитиме 4 гривні.

Скільки коштуватиме проїзд для школярів

Вартість проїзду для школярів у громадському транспорті з 29 січня залишається на рівні 3 гривень, але за умови оплати транспортною карткою.

"Для того, щоб стимулювати перехід на транспортні картки, для дітей збільшується оплата в електротранспорті готівкою на одну гривню та на дві гривні в автобусних маршрутах", – розповів Костянтин Підпокровний.

Відповідно, якщо школяр оплачуватиме проїзд у тролейбусі або трамваї готівкою, то він заплатить 4 гривні, а в маршрутці – 5 гривень. Проте вартість місячних проїзних квитків не змінюється і залишається для учнів на рівні 35 гривень.

Що відомо

3 січня Суспільне повідомляло, що в Житомирі планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті.

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