На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 526 осіб

У 526 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це сьогодні розповіла директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 5 жителів області. Одужання підтвердили у 298 осіб. Медики провели 2 613 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (74 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 6, Великодедеркальська сільська ОТГ – 5, Вишнівецька селищна ОТГ – 4, Кременецька міська ОТГ – 23, Лановецька міська ОТГ – 19, Лопушненська сільська ОТГ – 2, Почаївська міська ОТГ – 4, Шумська міська ОТГ – 11

Тернопільський район (324 особи): Байковецька сільська ОТГ – 20, Бережанська міська ОТГ – 16, Білецька сільська ОТГ – 4, Великоберезовицька селищна ОТГ – 4, Великогаївська сільська ОТГ – 15, Залозецька селищна ОТГ – 11, Збаразька міська ОТГ – 41, Зборівська міська ОТГ – 10, Іванівська сільська ОТГ – 3, Козівська селищна ОТГ – 12, Козлівська селищна ОТГ – 3, Микулинецька селищна ОТГ – 21, Нараївська сільська ОТГ – 3, Озернянська сільська ОТГ – 3, Підволочиська селищна ОТГ – 16, Підгаєцька міська ОТГ – 1, Підгороднянська сільська ОТГ – 1, Саранчуківська сільська ОТГ – 2, Скалатська міська ОТГ – 4, Скориківська сільська ОТГ – 7, Теребовлянська міська ОТГ – 23, Тернопільська міська ОТГ – 104

Чортківський район (128 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 3, Борщівська міська ОТГ – 4, Бучацька міська ОТГ – 15, Васильковецька сільська ОТГ – 4, Гусятинська селищна ОТГ – 16, Заводська селищна ОТГ – 8, Золотопотіцька селищна ОТГ – 3, Колиндянська сільська ОТГ – 4, Копичинецька міська ОТГ – 18, Монастириська міська ОТГ – 17, Нагірянська сільська ОТГ – 3, Товстенська селищна ОТГ – 1, Трибухівська сільська ОТГ – 2, Хоростківська міська ОТГ – 4, Чортківська міська ОТГ – 26

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіла 111 877 осіб, з них 105 671 вже видужав та 2 182 людини померли.

Що відомо