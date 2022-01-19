На Житомирщині зареєстрували ще 258 випадків інфікування COVID-19

На Житомирщині за добу, 18 січня, підтвердили коронавірус у 258 жителів області. Померли четверо людей.
Про це 19 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.
18 січня лабораторний центр провів 812 досліджень на наявність захворювання – у 258 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 3 098 жителів Житомирщини.
Від ускладнень коронавірусу померли ще четверо людей:
- два чоловіка віком 75 та 79 років жителі Новоград-Волинського району;
- 97-річна жителька Ємільчине;
- 84-річний житель Житомира.
Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 311 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 909 жителів, Бердичеві – 282, Коростені – 241 та Новограді-Волинському – 188.
18 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 258 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 143 644 жителя, з яких 137 253 вже одужали.
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