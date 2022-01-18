Під час святкування Водохреща 19 січня на Полтавщині чергуватимуть правоохоронці. Вони стежитимуть за дотриманням порядку. Про це Суспільному розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

Близько 450 поліцейських та нацгвардійців на Полтавщині працюватимуть під час святкування Водохреща. Робитимуть це у 165 містах і селах регіону. Чергуватимуть вони, зокрема, біля місць купання, додав речник.

"Вони будуть слідкувати за порядком та нададуть необхідну допомогу у разі потреби. На місцях купання будуть присутні рятуваль6ні служби. Богослужіння відбудеться в 270 культових спорудах", – каже Юрій Сулаєв.

Також в області під час святкувань працюватимуть близько 100 рятувальників та 70 медпрацівників.

Читайте також:

У Полтаві підготували місце для купання на Водохреще