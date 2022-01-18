У п’яти лікарнях Полтави для людей з порушеннями слуху діє послуга перекладу жестовою мовою. Для цього організовують відеозв’язок із перекладачем, розповів Суспільному голова обласної організації Українського товариства глухих Леонід Усенко. Ця послуга із квітня цього року має бути у всіх медзакладах, які планують підписати договір із Національною службою здоров'я України. Це згідно зі змінами до постанови Кабміну.

Полтавка Олена Поліщук прийшла на обстеження до першої міської лікарні. Жінка має порушення слуху.

Суспільне Полтава Переклад жестовою мовою буде доступний і в реєстратурі лікарень також

"Усі записи, лікарі та працівники всі в масках, це дуже-дуже складно. Без перекладу дуже складно спілкуватися, коли є переклад жестовою мовою – це дуже зручно", - каже полтавка Олена Поліщук.

У медзакладі для людей із порушеннями слуху є комп’ютер. З його допомогою вони можуть записатися на консультацію до лікаря.

"Вони тоді просять реєстратора, що вони потребують відповідний ярличок, чи картинку, яка є на реєстратурі, і реєстратор тоді проводить людину до комп’ютера, який під’єднаний з веб-камерою до їхньої спеціальної програми УТОГ (Українського товариства глухих – ред.), контактує з адміністратором, який активний зараз, і тоді проходить відеозв’язок", - пояснює медичний директор 1-ї лікарні Полтави Вадим Недоборенко.

Суспільне Полтава У медзакладі для людей із порушеннями слуху є комп’ютер

Послуга перекладу жестовою мовою із квітня 2022 року має з’явитися усіх медзакладах, які планують підписати договір із Національною службою здоров’я. Це згідно зі змінами до постанови Кабміну від 15 грудня минулого року.

"Цей доступ для медичних закладів є безкоштовний. Тому від медичного закладу вимагається тільки швидкісний Інтернет і технічний пристрій", - каже Леонід Усенко, голова обласної організації Українського товариства глухих.

Суспільне Полтава Послуга перекладу жестовою мовою діє в п'яти лікарнях Полтави

За словами Леоніда Усенка, нині у місті така послуга діє у п’яти лікарнях.

"Випадки бувають дуже різні: від банального поспілкуватися,до сходити до ветеринара,і також до таких, які вирішують питання життя і смерті. Тобто стан інфаркту, стан інсульту, де потрібно і дуже важливо зрозуміти глуху людину, правильно перекласти, щоб допомога була надана вчасно", - говорить перекладачка жестової мови Світлана Баклицька.

Загалом на Полтавщині на обліку перебувають півтори тисячі людей із порушеннями слуху, розповів голова обласної організації Українського товариства глухий Леонід Усенко.

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